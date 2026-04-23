1996年に公開され、ホラーの仮面を被った究極の犯人考察型サスペンスとしてセンセーションを巻き起こした『スクリーム』シリーズの最新作『スクリーム 7』が2026年6月19日に公開されることが発表された（配給：東和ピクチャーズ・東宝）。これにあわせ、本予告映像と本ビジュアル、場面写真が公開となっている。『スクリーム 7』の本ビジュアル『スクリーム 7』では、『スクリーム』『スクリーム 2』『スクリーム 4：ネクスト・ジ