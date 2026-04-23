「経営体制の変更および今後の運営に関するお知らせ【映像】「モームリの新規受付を再開」運営会社のHP株式会社アルバトロス（本社：神奈川県横浜市）は、当社および前代表取締役 谷本慎二が弁護士法違反および組織犯罪処罰法違反により起訴された事実を厳粛に受け止めております。なお、経営体制の見直しにつきましては、起訴に先立ち令和8年4月1日付で実施済みであることをあわせてお知らせいたします。このたびは、ご利用者の皆