「株式投資で成功するには、チャートに張り付く精神力や緻密な分析が必要だ」――そんな常識を、独自の「コレクション投資」で覆した人物がいる。専業投資家のペリカン氏だ。同氏は、投資歴27年の経験を経て、現在は約500銘柄を保有。2026年の受取配当金見込みは900万円に達するという。本稿では、短期売買の焦燥から解放され、着実に資産を築くための「高配当・優待株」戦略を同氏が徹底解説。ITバブルの狂乱やリーマンショッ