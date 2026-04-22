Ｊ１鹿島は２２日、茨城県潮来（いたこ）市からの提案を受け、同市内への新たなクラブハウス整備に向けた実現可能性の検討を開始したと公式サイトなどで発表した。同時に潮来市も、潮来インターチェンジ周辺での施設整備を想定した基本計画策定の協議に入ったことを公表している。クラブ側は３０年以上が経過した現施設（鹿嶋市）の老朽化を指摘。さらに、トップチームから育成組織であるアカデミーまでの一貫した指導環境を