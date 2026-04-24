ドジャースの二刀流スーパースター・大谷翔平投手（３１）の起用法が、にわかに揺れ始めた。チームは２２日（日本時間２３日）、敵地オラクル・パークでジャイアンツに０―３で敗れ、直近５試合で４敗目。同日時点で１６勝８敗でパドレスとナ・リーグ西地区首位に並んでいるとはいえ、ここ２試合でわずか１得点。開幕直後の爆発力は、明らかにしぼみつつある。その中で、投手・大谷は別格だ。この日の先発で６回４安打無失点、