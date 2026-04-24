2026年1月22日、平日の昼時「吉野家 有楽町店」の店内に充満していた、異様な緊張感に気付いた客は何人いただろうか。厨房は普段と変わらないように見えた。おたまを手に、鍋の前に立つ調理担当者。だが、彼らは1人あたり15分程度と短い間隔で入れ替わっており、午前11時から約2時間半の間に7人もが牛丼を調理していた。スタッフはいつもより多く、キッチン内や座席後ろの空いたスペースに立ち、またはカウンター席で一般客に交じ