俳優三田村邦彦（72）が23日、自身のXを更新。同姓同名のXアカウントを羅列した上で、自身の顔写真をアイコンに使ったアカウントもあるとして、注意喚起した。三田村は同じ「三田村邦彦」名義の12のアカウント名とアイコンを並べた写真をアップ。「えっーと、なんとまぁー！あえて申しますが、一番上のM92は私、俳優の三田村邦彦です」と自身のアカウントを示した上で「後の三田村邦彦は本名の方もいるかもしれませんが、俳優を職