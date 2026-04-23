第一印象はなぜ重要なのか。作家のマティアス・ネルケさんは「現代人の集中力は低下し、ある研究では金魚以下とされている。このような状況では、一瞬で伝わるセルフブランディングが求められ、焦燥感が蔓延する」という――。※本稿は、マティアス・ネルケ『私を消耗しない賢明な態度』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／real444※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／real444■「第一印象に