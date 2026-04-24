アメリカ司法省は23日、ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束する作戦に関与した陸軍の曹長が、機密情報を使いマドゥロ氏の失脚を予測する賭けで6300万円以上の利益を得たとして、起訴したと発表しました。起訴されたのは、マドゥロ氏の拘束作戦に関わったアメリカ陸軍の特殊部隊、グリーンベレーの曹長で、司法省などによりますと、作戦で知った機密情報を利用し、40万ドル以上＝日本円で6300万円以上の利益を得たということです。曹