お笑いタレント・みなみかわ（43）が22日放送のニッポン放送高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。TBS水曜日のダウンタウン」（水曜後10・00）の人気企画の裏話を明かした。これまで第4話が放送されている人気企画「名探偵津田」について、「導入はドッキリ。仕掛けられるんで、また出られるといううれしさと、面倒くさいなと」と複雑な心境を明かした。収録時間が長いことにも触れ、「何がど