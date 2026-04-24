元グラビアアイドルの神崎紗衣(33)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新。新たな国家資格を取得したことを報告した。 【写真】マスカッツ時代の姿その後「勉強楽しすぎて沼」になるとは思えない！ 神崎はグラマラスボディで人気を博したグラビアアイドル。テレビ東京系「おねがい!マスカット」(2008年)から続いた「おねマス」シリーズに出演していたグループ「恵比寿マスカッツ」の第2世代「恵比寿★マ