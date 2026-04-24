上品で余裕のある暮らしをしていそうなマダムたちの会話。ゴルフ三昧の夫、単身赴任中の不安、そして「長く一緒にいること」への迷い。結婚って、「一緒にいたい」だけでは語れないものなのかもしれません。思わずその輪に入りたくなり、「結婚相手の選び方を教えてほしい」と感じた、ある午後の話です。【漫画】「夫が長生きすること」への妻の思い…結婚って何だろう（全編を読む）スコーンの香りが漂うカフェでのひととき東京都