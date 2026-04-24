2025年2月、大阪府八尾市の長屋からコンクリート詰めされた少女（当時6歳）の遺体が発見された事件。少女の叔父にあたる飯森憲幸被告（起訴時・41歳）＝傷害致死と死体遺棄の罪＝と、交際相手のA（同・36歳）＝死体遺棄の罪で公判中＝が起訴された。大阪地裁（伊藤寛樹裁判長）は今年3月13日、飯森被告に懲役8年の実刑判決を言い渡し、この判決は確定している。裁判や取材で判明した事実から、この悲惨な事件の一部始終を、