テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２３日に放送され、見取り図盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は先週に引き続いて「卑屈自慢ＧＰ」。人気芸人たちが、卑屈すぎるエピソードを披露していく。昨年に約２０キロのダイエットで話題になった盛山だが、過去に「（減量前より）もっと太ってて」と述懐。「清潔感って大事ですよね。僕はもっと太ってて、もっと長髪で。汚らしかったです。今も汚いかもしれませんけど。