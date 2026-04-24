パスポートの手数料を引き下げるための旅券法改正案が24日午前、参議院本会議で採決され、全会一致で可決、成立した。7月1日から、新たなパスポート手数料が適応される。18歳以上のパスポートは、現在10年間有効のもので1万6000円前後の発行手数料がかかるが、約9000円に引き下げられる（窓口申請：9300円、電子申請：8900円の予定）。なお、有効期間は10年に統一され、5年有効のものは廃止される。また、18歳未満のパスポートは、