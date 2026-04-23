私はアヤナ（30代後半）。旦那のユウジ（30代後半）と小4の娘、小1の息子と暮らしています。義母から「帰省はいつ？来ないのなら私がそちらに行く」とLINEがありました。孫に会いたいそうです。でも、私は義母が大嫌い。こんなに悩んでいる私に「無視すればいいよ」とだけ言い、まったく守ってくれない旦那に対して、愛情が冷めたように思います。私たちが仲よし夫婦だったのは、私が旦那のためにあれやこれや我慢していたからだ