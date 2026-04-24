【ワシントン共同】ラトニック米商務長官は23日の議会下院の委員会で、100万ドル（約1億6千万円）で米国の永住権を得られる新たなビザ（査証）「トランプ・ゴールドカード」を取得したのは1人だと明らかにした。トランプ政権は昨年12月、外国の富裕層や高度人材を優遇して受け入れることを狙い、申請の受け付けを始めていた。ラトニック氏は「政府の歴史上、最も厳格な審査と分析をしている」と説明。「何百人もが審査を受ける