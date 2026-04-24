埼玉・さいたま市の国道16号線周辺の住宅街で、住民の就寝中に侵入する窃盗事件が約1週間で5件相次いでいる。いずれも深夜から早朝にかけた犯行で、脚立を使って窓ガラスを破壊して侵入する手口だという。就寝中の女性の部屋に侵入関東圏を環状に結ぶ大動脈、国道16号線周辺で住民の就寝中に家に忍び込み、現金などを盗む窃盗事件が相次いでいる。番組は独自に被害者女性に話を聞くことができた。窃盗被害に遭った人：（警察が言っ