アメリカメディアは23日、イランの最高指導者、モジタバ・ハメネイ師が重傷を負い、顔にやけどを負っているため話すのが困難な状態であると報じました。ニューヨークタイムズは23日、イランの最高指導者に就任後も姿を見せていないモジタバ師について、複数のイラン高官からの情報を伝えました。モジタバ師はアメリカやイスラエルによる空爆で重傷を負っていて、片足は手術を3回受け、義足を着けているということです。また顔と唇