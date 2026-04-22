お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が22日放送の日本テレビ「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演し、医師から言われた驚がくの言葉を明かした。この日は「ダイエットはつらいよSP」と題し、すぐ太る芸能人が集合。MAX体重135キロのジャンボは、ロングコートダディ・兎、ラランド・ニシダらとともに「一晩寝て2キロやせた」などのエピソードを披露し、スタジオを驚かせた。相方の池田直人