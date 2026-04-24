甲子園のカメラマン席に防護ネットが設置された。23日に設けられた。今月18日に中日・福永がファウルフライを追ってカメラマン席に転落。担架で運び出されるアクシデントが起きた。これを受けて早急に対応したもので、甲子園球場の担当者は「球場として同じようなケース、落下がないように暫定的な処置として取り急ぎできることをさせてもらった。もちろん完成形ではない」と説明。各所からヒアリングをして応急的に設置をした