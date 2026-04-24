4月23日に放送された『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）。元テレビ朝日職員でレギュラーコメンテーターの玉川徹氏（63）と、ゲストの千葉商科大・常見陽平教授（52）が言い争う一幕があった。番組では「変わる働き方」をテーマに、昭和と令和の世代間ギャップなどを特集。すでに新入社員の退職が相次いでおり、退職へと至った経緯などを取り上げた。中でも注目を集めたのが「ホワイトハラスメント」について。上司や先