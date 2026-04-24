敵地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地ジャイアンツ戦に3-0で勝利した。先発タイラー・グラスノー投手が8回1安打無失点の快投。9回はタナー・スコット投手が3者凡退で締め、今季初セーブを挙げた。スコットは防御率0.84。昨季とは別人のような安定感に、日本ファンも驚きの声を上げている。守護神問題を抱えるドジャースに光だ。3点リードの9回にスコットが登板。先頭エンカーナシオンを右直