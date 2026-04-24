大阪市北区の集合住宅で赤ちゃんの遺体を遺棄したとして、母親とみられる女が逮捕された事件で、赤ちゃんの死因は「窒息」であることがわかりました。 4月23日に逮捕された大阪市北区のアルバイト・山地里美容疑者（35）は、アルバイト先の寮で生まれたばかりの赤ちゃんの遺体を遺棄した疑いがもたれています。 遺体は22日、山地容疑者の同居人がビニール袋に包まれた状態でクローゼットの中に遺棄されている