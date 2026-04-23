4月21日、バラエティ番組『超調査チューズデイ 〜気になる答え今夜出します〜』（フジテレビ系）が放送され、ゲストにタレントの森香澄が登場。イメチェン姿を披露し、その姿が話題となっている。同番組は、「視聴者が今いちばん知りたい“毎週ホットな話題”を番組ならではの切り口で超調査！」というテーマで放送されている生放送の2時間バラエティ。今回は「令和女子の当たり前を調査」と題し、ブラックマヨネーズ・小杉竜