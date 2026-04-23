栃木県佐野市で消火栓に取り付けられているノズルが相次いで盗まれていることが分かり警察が窃盗事件として捜査を進めています。3月8日、佐野市船越町内の消火栓でホースの先端につける「菅そう」とよばれるノズルが無くなっているのが見つかりました。周辺の町会などでも確認したところあわせて9か所の消火栓から9個のノズル5万8000円相当が盗まれたということです。町会の役員：ひどいですよね。こんなことされると実際の火災と