4月1日から施行された改正道路交通法。【写真】自転車を追い越せないパトカーその後ろには…市井では自転車の原則歩道通行不可、自動車と自転車の追い越しルール強化など、自転車に関するルール厳格化のデメリットが懸念されているが、そんな中、SNS上で大きな注目を集めているのは東京・秋葉原のPCパーツショップ「オリオスペック」の公式Xアカウント（@OLIOSPEC）が次のように動画を紹介しました。「片側1車線で自転車が走行し