俳優・アーティストののん（32）が24日までに、自身のブログを更新。新バンドを結成したことを報告し、メンバーとの集合ショットを公開して反響を呼んでいる。【写真】「ほんとヤバいバンドです」メンバーとともにバンド結成を報告したのん「今年もARABAKI」と題してブログを更新したのん。「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告した。ギタリストの古市コータロー