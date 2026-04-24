◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)ドジャースの大谷翔平選手が23日、連続試合出塁記録を「53」でストップ。この日は投打二刀流で出場した大谷選手ですが、これまでの成績により、二刀流出場が記録ストップの原因とは考えにくいことがわかりました。大谷選手はこの日、「1番・投手兼DH」としてスタメン出場。投手としては6回無失点の完璧なピッチングを披露しました。しかし、打者としては4打数無安