歌手のd4vd（デイヴィッド）が14歳の少女を殺害し遺体を損壊した容疑で起訴されている中、被害者の具体的な検死結果が公開され、大きな衝撃を与えている。4月22日（以下、現地時間）、海外メディアの報道によると、米ロサンゼルス郡検察の検死報告書において、被害少女の致命傷は主に胸部や腹部などの胴体部位に集中していたことが判明した。【写真】殺人容疑d4vdとコラボした韓国アイドル報告書によると、被害者は肝臓を損傷させ