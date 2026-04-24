2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「」の新グッズが2026年4月23日に発表され、話題を集めている。「グループ活動にひもづいた個人商品も期間限定で展開」「STARTO ENTERTAINMENT」所属タレントの公式グッズを販売する「ファミクラストア」は同日、「の活動再開に伴う商品対応についてのお知らせ」を公開した。これまで同店では独立し個人で活動をしている二宮和也さんと松本潤さんの商品の取り扱いがなか