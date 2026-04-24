アメリカのトランプ大統領は23日、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈するよう、アメリカ軍に命じたことを明らかにしました。トランプ大統領は23日、SNSで、ホルムズ海峡で機雷を敷設する船舶を撃沈するようアメリカ海軍に命じたことを明らかにしました。また、ホルムズ海峡での機雷の除去について、「現在、我々が行っている掃海作業を継続し、その規模を3倍にするように命じた」と投稿しました。トランプ氏は、イランとの合