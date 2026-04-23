9人組グループ・Snow Manの佐久間大介がパーソナリティを務める文化放送『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜 後8：00）では、スペシャルウィーク週の25日放送回に、声優の緒方恵美がゲスト出演する。【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介緒方といえば『幽☆遊☆白書』の蔵馬役や『新世紀エヴァンゲリオン』の碇シンジ役、『呪術廻戦』の乙骨憂太役など、数々の作品で活躍する大人