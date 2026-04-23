女優の鈴木京香が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」が、好調なスタートを切った。同ドラマは、2018年に木曜ドラマ枠で誕生した人気シリーズで、2019年4月にドラマスペシャル、2020年には「Season2」が放送され、いずれも高視聴率を記録している。 最新作となる「Season3」だが、第1話の平均視聴率は世帯9.3％、個人5.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）で、春ドラマの