ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が24日、Xを更新。キャバクラ通いをめぐる男性たちの論議について言及した。最近、XなどSNS上では高いお金を払ってキャバクラに通う男性をめぐり、ユーザーやインフルエンサーらの間などでさまざまな論議が交わされるなどしている。そうした状況をうけ、堀江氏は「不細工な嫁と結婚するしかなかった非モテオタク達がキャバクラに通うオッサンの事を非モテの不細工どもと揶揄するというディ