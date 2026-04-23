トランプ米大統領【ニューヨーク共同】トランプ米大統領の政権高官が、6月開幕のサッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に、イランに代わってイタリアを出場させるよう国際サッカー連盟（FIFA）に要請したと22日、英紙フィナンシャル・タイムズが報じた。イタリア出身の政権高官は「トランプ氏と（FIFAの）インファンティノ会長にイタリアの出場を提案した」と述べた。イランは米国などからの攻撃を踏まえ、試合会場