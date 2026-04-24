タレント・フリーアナウンサーの森香澄（30）が、ピーチ・ジョンのブランド新ミューズに就任することが22日、発表された。24日、森がインスタグラムを更新し、同ビジュアルのアザーカットを公開した。【写真たくさん】森香澄、夏の爽やかランジェリー着こなす森は、マスターブランドであるPEACH JOHNと、「シンプルって、落ち着く。」をコンセプトに掲げる、2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNのブラを着用。PEACH JOHNの