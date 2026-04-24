新潮社がれいわ新選組に指摘してきた様々な疑惑の中で、唯一非を認めてきたのが、山本太郎代表の「オービス・スピード違反」である。だが、山本氏はいまだ謝罪コメントを出さずにこの問題から逃げ続けている。山本氏が犯した“罪”はそんなに軽いものなのかーー。【写真】秘書が警察への連絡を勧めるも〈心当たりなし、です〉。山本太郎氏が秘書に送った“遵法精神ナシLINEメッセージ”〈適切に対応〉と答え、何キロオーバーだっ