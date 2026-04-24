メキシコのシェインバウム大統領は23日、日本に100万バレルの原油を輸出することで合意したと明らかにしました。メキシコのシェインバウム大統領は23日の定例記者会見で記者からの質問に対し、日本に100万バレルの原油を輸出することで合意したと明らかにしました。メキシコの原油総生産量は1日あたり180万バレルで、そのうち余剰原油が輸出に充てられるということです。具体的な時期や期間については言及しませんでした。シェイン