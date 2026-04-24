アメリカ・ウィスコンシン大学の研究所で、日本人研究者の男が同僚の水筒に有害な化学薬品を混入した疑いで逮捕された。動機は同僚だけが昇進したことによるストレスで、同僚は水筒の水を飲んだ直後に吐き出したため無事だったという。「ごみ箱の音」などにストレスカメラが捉えたのは、日本人の研究者、クロダ・マコト容疑者（41）。アメリカ・ウィスコンシン州で逮捕・訴追された。大学の研究所で働いていたクロダ容疑者。現地の