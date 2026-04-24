◇ベルギー1部上位プレーオフ第4節シントトロイデン 2―0 アンデルレヒト（2026年4月23日シントトロイデン）ベルギー1部上位プレーオフ第4節が行われ、シントトロイデンの日本代表FW後藤啓介（20）がチームを上位プレーオフ初勝利に導いた。保有元クラブとの一戦で0―0で迎えた後半30分、「涼太郎がボールを持ったときに顔が上がった瞬間に“来るな”と思った」とMF伊藤の右クロスに右足を伸ばし、今季リーグ戦11点目と