リサイクルショップにローソンの店頭看板そっくりの巨大なルームランプが売られていた――。そんな目を引く光景を撮影した写真がXで注目を集めています。【写真】ハードオフ売り場で目を引く“ローソンの看板”投稿したのは、中古ゲーム相場の最新情報を発信しているナイトメアさん（@Nightmaregameb）。プリンタやシュレッダーが並ぶ売り場の通路に、青地に白い文字が入ったローソンの看板そっくりのものがぽつんと立っていたとい