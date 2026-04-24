アーティスト・タレントのあのが22日、自身のXを更新。ド派手な“ピンク髪”の別人級ショットを公開し「めっちゃきれい！」「ピンクもモリモリ髪もかわいい」「メイクもいつもと違う雰囲気でかわいい」などと反響を呼んでいる。【写真】「メイクもいつもと違う雰囲気でかわいい」ド派手な“ピンク髪”で別人級のあのちゃんあのちゃんが披露したのは、鈴木福とW主演を務めるドラマ『惡の華』（テレビ東京／毎週木曜深0：00）