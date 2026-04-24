インフルエンサーのチェ・ジュンヒが悩みを打ち明けた。4月23日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムを更新。【画像】「整形怪物」のチェ・ジュンヒ「胸の手術をした方、どうですか？満足していますか？最近すごく悩んでいます。体重が80kgのときでも75のAでした。どう思いますか」と投稿し、フォロワーに意見を求めた。あわせて公開された写真には、白いノースリーブにワイドパンツを合わせた姿が収められている。（画像＝チェ