肌寒さが残る米コロラド州の野球場で、紫色のフリースに水色のキャップを被った白髪の女性が、車椅子で試合前の練習に見入っていた。その視線の先にいたのは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31才）。練習を終えた大谷が歩み寄ると、彼女は両足に力を込めてゆっくりと立ち上がり、言葉をかけて笑顔を見せる。大谷は手にしたボールにサインを入れた後、女性の両手を固く握った。【写真】100才を迎えた桃代さんと笑顔で握手