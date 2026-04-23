物価上昇で現金の価値が下がっているいま、どんな資産を持っておけばいいのか。30代サラリーマンのアワタニさんの疑問に楽天ウォレットシニアアナリストの松田康生さんは「価格は需要と供給の関係で決まる。ドルや円は長い間、大量に供給され続けたから価値が下がっている。反対に供給量に上限のある資産の価値が上がるのは当然」という――。※本稿は、松田康生『お金の世界を可視化する 教養としてのビットコイン』（サンマーク