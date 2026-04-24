【ポケモンフラッペ】 4月28日 発売予定 価格：360円 ファミリーマートは、Nintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」とのコラボキャンペーンを4月28日から実施する。 本キャンペーンでは、「ポケモンたちとファミマであそぼ」をテーマに、メタモンとピカチュウをデザインしたフラッペをはじめとするオリジナ