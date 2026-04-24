WBC準々決勝でベネズエラに敗れ、肩を落とす日本代表の選手たち＝3月、マイアミ（共同）松本洋平文部科学相は24日の閣議後の記者会見で、地上波中継がなかった3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を巡り、主催者に対し「より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いした」と明らかにした。スポーツ中継に関する有識者会議を、総務省と合同で設置することも発表した。近年、動画配信事業者がス