エアアジアの機内で、ある乗客が口論の末、騒ぎを起こし、警察が出動する事態が発生した。この影響で、当該便は1時間以上遅延した。22日、NSTなどマレーシアメディアによると、騒動は同日午前2時ごろ、中国・重慶江北国際空港を出発し、マレーシア・クアラルンプールへ向かう予定だったエアアジアD0789便で起きた。問題の乗客は、離陸前に通話していたところ、別の乗客から「声を抑えてほしい」と求められると激怒した。口論になる