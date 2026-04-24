ヤマトにまた「あの方」が!?ヤマト運輸の公式Xは2026年4月21日、ハローキティに関するコラボ企画を匂わせる投稿を行いました。【画像】一体どんな企画に!?「あの方」とのコラボを匂わせる投稿公式Xは「ヤマトにまた『あの方』が…!?」とコメント。さらに「50周年のお祝いで駆けつけてくれた時とは、なんだか少し雰囲気が違うみたい。今回のこの仕草も…たまらなく可愛いですよね」と発信しました。既に同社は、宅急便50周